FT: американская компания General Dynamics будет выпускать новые танки Abrams для Украины
2023-02-06 00:04
Издание Financial Times сообщает, что американская компания General Dynamics займется производством танков Abrams для Украины.
На заводе компании в Огайо производится около 12 танков. Сейчас в компании ждут указаний по поводу того, будет ли производство для Украины приоритетом по сравнению с другими заказами.
Однако эксперты отмечают, что эти танки требуют сложного обслуживания и расходуют большое количество топлива.
Ранее сообщалось, что США намерены поставлять танки Abrams украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Храмова Оксана
Министр иностранных дел РФ планирует визит в Ирак: МИД разъяснил цели поездки
Сергей Лавров собирается посетить президента и премьер-министра Ирака Абдельлатифа Рашида и Мухаммеда Судани. Также министр иностранных дел должен провести переговоры с Фуадом Хуссйном. Об этом сообщается в МИД РФ.Подробнее...
-
-