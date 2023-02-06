FT: американская компания General Dynamics будет выпускать новые танки Abrams для Украины

Издание Financial Times сообщает, что американская компания General Dynamics займется производством танков Abrams для Украины.

На заводе компании в Огайо производится около 12 танков. Сейчас в компании ждут указаний по поводу того, будет ли производство для Украины приоритетом по сравнению с другими заказами.

Однако эксперты отмечают, что эти танки требуют сложного обслуживания и расходуют большое количество топлива.

Ранее сообщалось, что США намерены поставлять танки Abrams украинским военным.