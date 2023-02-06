Sankei: США требуют от Японии разрешения на размещение гиперзвуковых ракет на ее территории
2023-02-06 00:13
Издание Sankei сообщает, что США требуют у Японии разрешения на размещение в стране гиперзвуковых ракет.
Предполагается, что это будут крылатые ракеты «Томагавк» и гиперзвуковые комплексы LRHW.
Вооружения планируется разместить в рамках программы сдерживания на первой цепи островов, закрывающих выход в Тихий океан для Китая.
Правительство Японии не возражает против этих планов, но переговоров между главами государств по этому вопросу пока не было.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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