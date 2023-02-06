Sankei: США требуют от Японии разрешения на размещение гиперзвуковых ракет на ее территории

Издание Sankei сообщает, что США требуют у Японии разрешения на размещение в стране гиперзвуковых ракет.

Предполагается, что это будут крылатые ракеты «Томагавк» и гиперзвуковые комплексы LRHW.

Вооружения планируется разместить в рамках программы сдерживания на первой цепи островов, закрывающих выход в Тихий океан для Китая.

Правительство Японии не возражает против этих планов, но переговоров между главами государств по этому вопросу пока не было.