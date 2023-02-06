Глава ГУР МО Буданов стал новым министром обороны Украины
Глава военной разведки Кирилл Буданов стал новым министром обороны Украины и заменил Алексея Резникова, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу президентского парламентского блока "Слуга народа" Давида Арахамию.
Согласно тому же источнику, действующий глава министерства Алексей Резников получит "другие министерские задания" и останется в команде президента Владимира Зеленского.
Изменение вызвано, как пишут СМИ, ситуацией в министерстве. В конце января в Министерстве обороны Украины разгорелся скандал, связанный с закупкой продукции для армии по завышенным ценам.
Уволены замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора Департамента госзакупок.
Алексей Резников займет пост министра стратегических отраслей в правительстве.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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