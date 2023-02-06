Путин назначил Нургалиева на пост первого заместителя секретаря Совбеза РФ
2023-02-06 14:24
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева на пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.
В понедельник, 6 февраля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 59 «О первом заместителе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно данному указу, Путин назначил бывшего министра Внутренних дел России Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко