Путин назначил Нургалиева на пост первого заместителя секретаря Совбеза РФ

2023-02-06 14:24

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева на пост первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ № 59 «О первом заместителе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно данному указу, Путин назначил бывшего министра Внутренних дел России Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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