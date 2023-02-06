Эрдоган принял предложение Путина о помощи в ликвидации последствий землетрясений

Президент Турции Тайип Эрдоган принял предложение своего российского коллеги Владимира Путина в ликвидации последствий мощных землетрясений.

6 февраля пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента Российской Федерации Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

В ходе разговора Путин выразил Эрдогану глубочайшие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями, произошедшими сегодня на территории Турецкой Республики и ставшими причиной гибели 1541 человека.

Российский лидер также предложил незамедлительно оказать содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия, за что Тайип Эрдоган поблагодарил Владимира Путина и поручил компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.