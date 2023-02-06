Суд в Грузии не стал освобождать Саакашвили по состоянию здоровья
2023-02-06 21:19
Тбилисский суд в понедельник отказался временно освободить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, состояние здоровья которого резко ухудшилось после его заключения в 2021 году.
На слушаниях по видеосвязи судья решил «отклонить ходатайство» адвокатов Михаила Саакашвили.
Решение было принято через несколько дней после того, как врачи заявили, что политику угрожает «смерть» из-за серьезной потери веса.
Опубликовано: Тарас Медведев