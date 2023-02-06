В Косово согласились нормализовать отношения с Сербией по просьбе Евросоюза
2023-02-06 21:59
Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что принял предложение ЕС по поводу нормализации отношений с Сербией.
Он рассказал о своей встрече со спецпосланником Евросоюза Мирославом Лайчаком в Приштине.
По словам Курти, нормализация отношений с Сербией станет хорошей платформой для движения вперед.
Ранее сообщалось, что сербское национальное собрание утвердило доклад правительства о переговорах с Косово.
Опубликовано: Светлана Репина