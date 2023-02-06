Вучич сообщил о готовности участвовать в досрочных выборах премьер-министра Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов поучаствовать в досрочных выборах премьер-министра страны.

По его словам, лучше оказаться в оппозиции, чем позволить личным или партийным интересам управлять государством.

Вучич подчеркнул, что не поддастся на шантаж Запада, Социалистической партии Сербии или лжеправым.

По его словам, истинные интересы Сербии готова защищать только Сербская прогрессивная партия, лидером которой является сам Вучич.