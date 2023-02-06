Генсек ООН Гутерриш призвал поработать над ликвидацией ядерного оружия

Генсек ООН Антонию Гутерриш заявил, что ядерные державы никогда не должны применять ядерное оружие первыми.

Он отметил, что настало время задуматься о разоружении и окончательной ликвидации ядерного оружия.

Антонию Гутерриш подчеркнул, что вероятность мирного разрешения кризиса на Украине снижается, а риск эскалации растет.

По его словам, мир идет к более масштабной войне с широко открытыми глазами.