Генсек ООН Гутерриш призвал поработать над ликвидацией ядерного оружия
2023-02-06 23:06
Генсек ООН Антонию Гутерриш заявил, что ядерные державы никогда не должны применять ядерное оружие первыми.
Он отметил, что настало время задуматься о разоружении и окончательной ликвидации ядерного оружия.
Антонию Гутерриш подчеркнул, что вероятность мирного разрешения кризиса на Украине снижается, а риск эскалации растет.
По его словам, мир идет к более масштабной войне с широко открытыми глазами.
Опубликовано: Светлана Репина