Арестович: Украина может повторить корейский сценарий после завершения спецоперации

Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что спецоперация может закончиться для Украины корейским сценарием.

Он отметил, что завершение конфликта может оказаться совершенно не таким, как предполагалось несколько месяцев назад.

По мнению Арестовича, на данный момент реален вариант «двух Корей», и Западу предстоит создавать Южную Корею.

При этом он подчеркнул, что у настоящей Южной Кореи есть гарантии, которыедолжна получить и Украина.