Бывший главнокомандующий НАТО Бридлав: время играет против Украины

Главнокомандующий НАТО в отставке Филипп Бридлав считает, что время играет против Украины.

Он поясняет, что при молниеносной атаке российских военных украинским военнослужащим не успеют отправить необходимую бронетехнику.

Бридлав убежден, что российское наступление начнется раньше, чем ВСУ получат обещанную военную технику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании добровольческой «гвардии наступления».