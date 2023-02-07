Кадыров: СВО России на Украине закончится до конца текущего года

Глава Чечени Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация по защите Донбасса закончится до конца текущего 2023 года.

Во вторник, 7 февраля 2023 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале выразил уверенность в том, что специальная военная операция Российской Федерации на Украине успешно завершится до конца текущего года.

Кадыров отметил, что после урегулирования украинского конфликта «неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени», так как они будут вынуждены возобновить взаимодействие с Россией во всех сферах.