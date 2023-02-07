Кадыров прогнозирует завершение спецоперации в Украине до конца года

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что до конца 2023 года боевые действия в Украине будут прекращены.

7 февраля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в одной из социальных сетей, где публично заявил, что по его личным прогнозам российская спецоперация на территории Украины будет завершена до конца года одновременно с достижением всех целей, поставленных Владимиром Путиным в качестве верховного главнокомандующего армией России.

По мнению Кадырова, после окончания СВО в Украине лидеры западных государств признают неправомерность своей политики по оказанию военной и финансовой поддержки администрации Киева, после чего возобновят полномасштабные дипломатические контакты с официальной Москвой.