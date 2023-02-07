Global Times: Франция и Германия не поддержат вступление Украины в ЕС

Обозреватель Global Times Цуй Хунцзян заявил, что Франция и Германия не поддержат вступление Украины в Евросоюз из-за страха перед Россией.

7 февраля директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзян в колонке для китайской газеты Global Times сделал неутешительный прогноз для президента Украины Владимира Зеленского, питающего надежды на вступление страны в Европейский союз.

Хунцзян убеждён, что Зеленский воспримет грядущий февральский саммит ЕС в Брюсселе как сцену для политического шоу, куда на самом деле главу киевского режима пригласили, чтобы задобрить после провальных переговоров об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз.

«Однако старая Европа, такая как Франция и Германия, вряд ли подыграет ему [Владимиру Зеленскому] из страха перед Россией, не желая терять пространство для манёвра», — заявил Цуй Хунцзян, отвергнув возможность одобрение заявки Киева на вступление в ЕС.