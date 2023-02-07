Горшков: землетрясение турецкого масштаба может случиться в Крыму

Представитель Российской академии наук Александр Горшков предупредил о возможности сильного землетрясения на территории крымского полуострова.

7 февраля представитель Института исследований геомагнитной активности при РАН Александр Горшков публично заявил, что землетрясения, сопоставимые по силе с инцидентами в Турции и Сирии, могут произойти в Крыму, поскольку крымский полуостров входит в Альпийско-Гималайский пояс, как и эти две страны.

Примечательно, что ранее в украинской геологической службе рассказали о возможных мощных землетрясениях в центре Киева из-за вхождения украинской столицы в зону Вранча.