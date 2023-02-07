Резников: на Украину прибыл первый немецкий танк Leopard 2
2023-02-07 20:45
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киев прибыл первый немецкий танк Leopard 2.
7 февраля глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в своё официальном аккаунте Twitte опубликовал фотографию со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и моделью танка Leopard 2.
«В Киев прибыл “первый” Leopard 2. Их будет больше», — написал глава украинского военного ведомства.
Также Резник выразил благодарность министру обороны Федеративной Республики Германии Писториусу и всему немецкому народу за выделение Украине танков Leopard.
Опубликовано: Диана Мудреченко