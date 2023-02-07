Журналисты издания "Страна.ua" утверждают, что украинские войска могут утратить контроль над трассой между Славянском и Артемовском.

Военные корреспонденты информагентства "Страна" уведомляют, что солдаты 30-ой бригады вооружённых сил Украины вынужденно отступают из-под Артемовска из-за катастрофической нехватки боеприпасов, часто сталкиваясь с российскими войсками и вступая с ними в бой, находясь в заведомо проигрышном положении.

По данным военкоров "Страны", стечение подобных обстоятельств может привести к тому, что в ближайшее время трасса Артемовск - Славянск перейдёт под полный контроль армии России.