Генерал-майор СБУ в запасе Ягун: в ближайшее время может быть принято решение об отходе ВСУ и Артемовска
2023-02-07 21:04
Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что в Генштабе Украины давно обсуждают ситуацию под Артемовском (Бахмутом).
По его словам, в ближайшее время может быть принято решение об отходе украинских военных из этого города.
Ягун отметил, что потери ВСУ на данном участке несоизмеримы с поставленными ранее задачами.
Он также уточнил, что отход из Артемовска неудачен для украинских военных со стратегической точки зрения.
Опубликовано: Светлана Репина