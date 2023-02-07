Генерал-майор СБУ в запасе Ягун: в ближайшее время может быть принято решение об отходе ВСУ и Артемовска

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что в Генштабе Украины давно обсуждают ситуацию под Артемовском (Бахмутом).

По его словам, в ближайшее время может быть принято решение об отходе украинских военных из этого города.

Ягун отметил, что потери ВСУ на данном участке несоизмеримы с поставленными ранее задачами.

Он также уточнил, что отход из Артемовска неудачен для украинских военных со стратегической точки зрения.