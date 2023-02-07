NOS: Украина получит 100 танков Leopard 1 от Нидерландов, Германии и Дании

2023-02-07 21:09

Нидерландская телевещательная корпорация NOS со ссылкой на главу Минобороны страны Кайсу Оллонгрена сообщает о поставках танков Leopard 1 на Украину.

Нидерланды вместе с Германией и Данией закупят и передадут украинским военным около 100 таких танков.

Эти танки сейчас находятся в запасах немецкой оборонной промышленности. Вместе с ними будут поставляться боеприпасы.

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1.

Опубликовано: Светлана Репина









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