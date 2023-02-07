NOS: Украина получит 100 танков Leopard 1 от Нидерландов, Германии и Дании

В Доминикане мужчины обожают женщин с детьми от прошлых браков, и готовы на них жениться

Доминиканца в отличие от русского никогда не остановит наличие у женщины ребенка или даже нескольких от прошлого брака: они даже соперничают за право связать жизнь с такой дамой.

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