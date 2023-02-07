Глава администрации Макеевки Ключаров: пожар на газопроводе может быть результатом диверсии
2023-02-07 22:08
Глава администрации Макеевки в ДНР Вячеслав Ключаров сообщил, что пожар на газопроводе в одном из районов города может быть результатом диверсии.
Он отметил, что в момент начала пожара не было прилетов, местные жители не слышали взрывов.
Ключаров рассказал, что на месте работают экстренные службы, а эксперты выясняют причины случившегося.
Ранее сообщалось о возгорании на магистральном газопроводе в Макеевке. Очевидны утверждают, что сильный пожар виден из Донецка.
Опубликовано: Светлана Репина