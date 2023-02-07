Министр обороны Германии Борис Писториус утверждает, что мир был бы лучше, если бы действующего президента России не существовало.

7 февраля недавно избранный главой Министерства обороны Германии Борис Писториус дал интервью местной газете Bild, где ему был задан вопрос о том, был бы существующий мир лучше в случае отсутствия в нём Владимира Путина. Писториус ответил положительно, подчеркнув, что это "без сомнения и совершенно точно".

Примечательно, что во время 80-летия победы армии СССР в битве за Сталинград Путин сообщил о том, что впервые с окончания Второй мировой войны Берлин угрожает Москве немецкими танками, поставляя их в Украину, однако у России имеются все средства для ответа на подобную агрессию.