Алексей Данилов утверждает, что украинские войска должны атаковать стратегические объекты на территории России.

Журналисты американской газеты Reuters взяли интервью у лидера украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, который публично заявил, что ВСУ должны наносить удары по критически важным объектам на территории Российской Федерации в случае, если их существование несёт в себе угрозу для Украины.

Примечательно, что ранее представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил о возможности распространения боевых действий на такие российские города как Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург.