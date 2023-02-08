Тысячи американцев не могут вернуться домой из-за токсичного, горящего поезда

Тысячам американцев, проживающим недалеко от места крушения поезда с химикатами на севере США, по-прежнему не разрешили вернуться домой во вторник, через четыре дня после этого события.

В понедельник, 6 февраля, железнодорожные власти приступили к «контролируемому» выбросу винилхлорида, канцерогенного и легковоспламеняющегося химического вещества, используемого в производстве пластика, из вагонов, которые все еще горят.

В рамках этой операции около 16:30 по местному времени произошел взрыв в районе Восточной Палестины в штате Огайо недалеко от границы с Пенсильванией, где произошла авария, сообщил во вторник Сэнди Макки, представитель местного агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Выделившиеся пары потенциально могут быть «смертельными при вдыхании», сообщила накануне железнодорожная компания Norfolk Southern в пресс-релизе.