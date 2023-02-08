Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превышает восемь тысяч, на месте катастрофы работает около 60 000 волонтеров

Спасательные работы в районах землетрясения идут полным ходом, как заявил вице-президент Турции Фуат Октай поздно вечером во вторник.

«Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока мы не доберемся до последнего гражданина под завалами», - отметил он.

По словам Октая, во всех пострадавших провинциях и районах развернуто около 16 150 спасательных и поисковых групп. Всего на объектах работает около 60 000 волонтеров.

Международные и местные спасательные группы будут доставлены в провинции Адияман, Хатай и Кахраманмарас в среду вечером, в том числе по воздуху.

Число жертв после серии мощных толчков продолжает расти. По данным властей, число погибших составило более 8160 человек по данным на полночь среды. Более 39 200 человек получили ранения.

По словам Октая, только в Турции погибло не менее 5 894 человек и более 34 810 получили ранения.

По данным Минздрава и спасательной организации «Белые каски», в Сирии погибли 2270 человек.

