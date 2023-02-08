В послании Конгрессу Байден назвал российскую СВО на Украине «испытанием на века»

В своем обращении к Конгрессу президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для Соединенных Штатов и остального мира.

Во вторник, 7 февраля, Джо Байден обратился с ежегодным посланием к Конгрессу, текст которого публикует администрация президента США.

Байден также отметил, что США выстояли перед российским вызовом и создали коалицию стран-членов НАТО против «агрессии».

Он обещает и в дальнейшем оказывать киевскому режиму поддержку, по мере необходимости.



