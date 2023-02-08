В послании Конгрессу Байден назвал российскую СВО на Украине «испытанием на века»

2023-02-08 08:12

В своем обращении к Конгрессу президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века» для Соединенных Штатов и остального мира.

Во вторник, 7 февраля, Джо Байден обратился с ежегодным посланием к Конгрессу, текст которого публикует администрация президента США.

Байден также отметил, что США выстояли перед российским вызовом и создали коалицию стран-членов НАТО против «агрессии». 

Он обещает и в дальнейшем оказывать киевскому режиму поддержку, по мере необходимости.


 

Опубликовано: Тарас Медведев









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