Алаудинов: Киев перебрасывает на Донбасс подкрепление с запада Украины

Украинская армия начала отправлять на Донбасс подкрепление с западной части Украины, сообщил руководитель отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов.

В эфире программы «Соловьев Live» Алаудинов пояснил, что поступает информация об очень тяжелой ситуации для ВСУ на Донбасском фронте, передает РИА Новости.

Сюда перебрасываются из-под Херсона, Харькова, и с западной части страны огромные силы и техника. «То есть из тыла перебрасываются сюда», - отметил Алаудинов.

Он также отметил, что на всей линии фронта в Луганской Народной Республике для России сложилась «очень хорошая» ситуация. Идет постепенное продвижение российских сил в этом направлении.