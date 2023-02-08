Алаудинов: Генштаб ВСУ перебрасывает силы на Донбасс с запада Украины

Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ на Донбасс.

8 февраля комбат "Ахмата" и заместитель командира второго корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов дал интервью журналистам шоу "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что командование украинской армии отдало приказ о переброске дополнительных подразделений ВСУ на территорию Донбасса с западных частей Украины.

Также Алаудинов отметил, что российские войска каждодневно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в Луганской Народной республике, занимая новые выгодные позиции.