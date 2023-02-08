Бывший британский полковник Бреттон-Гердон признал, что Путин прав, когда говорит о слабости Запада

Экс-полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что глава России Владимир Путин прав, говоря о военной и политической слабости Запада.

Отставной полковник Британии Хэмиш де Бреттон-Гордон признался в правоте президента России Владимира Путина, когда тот говорил о слабости Запада, как в плане военной подготовки, так и в плане политики.

Об этом Бреттон-Гордон заявил, общаясь с INEWS.

Бывший военный сообщил, что в последние годы постоянно выдвигались предложения об уменьшении численности армии и военной техники, мотивируя это развитием кибернетических и космических технологий.

Отставник убежден, что делалось это для того, чтобы сэкономить. Полковник отдает предпочтение российской технике.