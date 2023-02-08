Небензя: Россия добьется того, чтобы с территории Украины никогда не исходили угрозы

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя убежден, что РФ предпримет все меры, чтобы навсегда избавиться от угроз, идущих от Украины.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, созванном по запросу Российской Федерации, передает ТАСС.

Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона приложит все усилия для того, чтобы ничего не угрожало, ни самой России, ни государствам-союзникам, ни русскому языку, ни культуре.

Также усилия будут сосредоточены на искоренении на Украине фактов героизации пособников Гитлера.

Именно эти темы должны лечь в основу российско-украинских переговоров, отметил дипломат.