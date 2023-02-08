Reuters: в Минобороны Великобритании задумались, какие самолеты можно передать Украине

Reuters со ссылкой на представителя британского премьера Риши Сунака сообщает, что в Лондоне изучают вопрос передачи истребителей Украине.

В Минобороны страны решили оценить, какие самолеты Лондон мог бы направить украинским военным.

При этом представитель Сунака уточнил, что речь идет о долгосрочной перспективе, а не конкретном решении.

Он также рассказал, что британские военные планируют обучать украинских пилотов по сокращенной программе.