Reuters: в Минобороны Великобритании задумались, какие самолеты можно передать Украине
2023-02-08 21:22
Reuters со ссылкой на представителя британского премьера Риши Сунака сообщает, что в Лондоне изучают вопрос передачи истребителей Украине.
В Минобороны страны решили оценить, какие самолеты Лондон мог бы направить украинским военным.
При этом представитель Сунака уточнил, что речь идет о долгосрочной перспективе, а не конкретном решении.
Он также рассказал, что британские военные планируют обучать украинских пилотов по сокращенной программе.
Опубликовано: Светлана Репина