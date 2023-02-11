Байден рассказал, что каждый раз ищет глазами президента США на мероприятиях
2023-02-11 12:24
Президент США Джо Байден во время заседания Национальной ассоциации губернаторов, проходившей в Белом доме, рассказал о своих приветствиях в адрес невидимого человека.
Он признался, что каждый раз оглядывается в поисках президента США, когда слышит о нем на различных мероприятиях.
Ранее Байден заявил, что пока не готов заявить о своем участии в президентских выборах 2024 года.
При этом он уточнил, что если решится поучаствовать в этих выборах, то обязательно станет их победителем.
Опубликовано: Светлана Репина