Гарибашвили: Грузию пытаются втянуть в украинский конфликт

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузию пытаются втянуть в украинский конфликт.

По его словам, попытки сделать так, чтобы противостояние перекинулось на Грузию, не прекращаются.

Гарибашвили отметил, что украинские власти хотели открыть второй фронт в Грузии, отправив для этого в страну Михаила Саакашвили.

Он также подчеркнул, что властям Грузии удалось избежать такого развития событий и остаться в стороне от конфликта.