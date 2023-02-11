Гарибашвили: Грузию пытаются втянуть в украинский конфликт
2023-02-11 19:54
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузию пытаются втянуть в украинский конфликт.
По его словам, попытки сделать так, чтобы противостояние перекинулось на Грузию, не прекращаются.
Гарибашвили отметил, что украинские власти хотели открыть второй фронт в Грузии, отправив для этого в страну Михаила Саакашвили.
Он также подчеркнул, что властям Грузии удалось избежать такого развития событий и остаться в стороне от конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина