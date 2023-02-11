RP: беженцы из Украины в Польше говорят на русском языке, раздражая поляков

Издание Rzeczpospolita утверждает, что жители Польши ухудшили своё отношение к украинским беженцам, приехавшим в страну после начала спецоперации.

Журналисты новостного агентства Rzeczpospolita уведомляют, что среди населения Польши существенно ухудшилось отношение к украинским беженцам, которые приехали в их страну после начала российской спецоперации. По данным издания, всё больше граждан Украины в Польше начинают говорить на русском языке.

Представители RP отметили, что поляки испытывают раздражение к украинцам, которые массово общаются на русском, поскольку это создаёт впечатление того. что в Польшу приехали россияне, а не выходцы из Украины.