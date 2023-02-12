Американский политолог Фридман: украинский конфликт приближается к кульминации

Издание Bild опубликовало статью американского политолога Джорджа Фридмана от том, что украинский конфликт приближается к своей кульминации.

Фридман считает, что в ближайшее время в вооруженном противостоянии наступит переломный момент из-за слабости ВСУ.

По его мнению, российские военные чувствуют себя все более уверенно, а слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большой дальности.

Политолог подчеркивает, что у ВСУ нет оружия, чтобы замедлить подвоз припасов и подход подкрепления к российской армии.