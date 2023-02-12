Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие для ВСУ
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия победит Украину, если коллективный Запад срочно не поставит оружие для обеспечение боеспособности ВСУ.
12 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда в интервью французской газете Le Figaro заявил, что коллективный Запад обязан в кратчайшие сроки отправить на Украину военную технику.
Дуда выразил свою уверенность в том, что без западного оружия киевский режим обречён на поражение из-за дефицита не только живой силы, но и вооружения в рядах Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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