Президент Польши Дуда: Если Запада срочно не поставит Украине оружие, Россия победит
2023-02-12 12:14
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если страны Запада срочно не передадут Украине оружие, победу в конфликте может одержать Россия.
Ранее Дуда говорил о том, что решение о поставках истребителей F-16 будет очень непростым и серьезным.
Он уточнил, что у самой Польши менее 50 таких самолетов, поэтому страна столкнется с их нехваткой в случае передачи Киеву.
Дуда также напомнил, что таким самолетам необходимо обслуживание, поэтому просто отправить их будет недостаточно.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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