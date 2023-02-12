Президент Польши Дуда: Если Запада срочно не поставит Украине оружие, Россия победит

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что если страны Запада срочно не передадут Украине оружие, победу в конфликте может одержать Россия.

Ранее Дуда говорил о том, что решение о поставках истребителей F-16 будет очень непростым и серьезным.

Он уточнил, что у самой Польши менее 50 таких самолетов, поэтому страна столкнется с их нехваткой в случае передачи Киеву.

Дуда также напомнил, что таким самолетам необходимо обслуживание, поэтому просто отправить их будет недостаточно.