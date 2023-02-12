Минобороны России: ракетным ударом поражены танкоремонтные цеха завода в Харькове

Российское оборонное ведомство сообщило о нанесении ракетного удара по цехам сборки бронетехники на заводе в Харькове.

Российская армия нанесла ракетный удар по украинскому оборонному заводу им. А.В.Малышева в Харькове, сообщили в Минобороны страны.

Предприятие специализируется на производстве основных боевых танков ВСУ и другой бронетехнике. В результате территории завода, сборочные цеха получили значительные повреждения.

Также в оборонном ведомстве рассказали об огневом поражении подразделений украинской армии в районе Угледара и села Павловки в ДНР. По сведениям Минобороны России потери ВСУ составили более 50 человек убитыми.