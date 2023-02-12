Захарова грубо ответила на призывы Дуды об оружии для Украины

Официальный представитель МИД России грубо прокомментировала призывы президента Польши к Западу о поставках оружия для Украины.

Поставки западных вооружений в Украину, о которых говорил Анджей Дуда в контексте итоговых результатов противостояния в Украине, не помогут, заявила официальный представитель МИД России, Мария Захарова.

"Обреченные, оружие вам не поможет. Только усугубит ситуацию. Покаяние в содеянном. Вот единственный выход для западных стран", - сказала она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Запад ускорить поставки оружия в Украину, так как любое промедление усиливает позиции России в вооруженном противостоянии.