Захарова грубо ответила на призывы Дуды об оружии для Украины
Официальный представитель МИД России грубо прокомментировала призывы президента Польши к Западу о поставках оружия для Украины.
Поставки западных вооружений в Украину, о которых говорил Анджей Дуда в контексте итоговых результатов противостояния в Украине, не помогут, заявила официальный представитель МИД России, Мария Захарова.
"Обреченные, оружие вам не поможет. Только усугубит ситуацию. Покаяние в содеянном. Вот единственный выход для западных стран", - сказала она.
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал Запад ускорить поставки оружия в Украину, так как любое промедление усиливает позиции России в вооруженном противостоянии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Алексей Гладкий
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