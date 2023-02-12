Лавров: власти США фактически признались в подрыве «Северных потоков»
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что власти США признались в своей причастности к подрывам «Северных потоков».
Он сказал, что американские официальные лица фактически не скрывают, что это дело их рук и даже говорят об этом с удовольствием.
Лавров отметил, что США были недовольны слишком тесным сотрудничеством между Германией и Россией в последние 20-30 лет.
По его словам, мощное сочетание российских энергоресурсов и немецких технологий угрожал американским корпорациям, поэтому США приняли меры, чтобы разрушить этот альянс.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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