Кадыров: командир «Ахмата» Алаудинов госпитализирован после попытки отравления

Рамзан Кадыров рассказал о попытке отравления своего подчинённого Апты Алаудинова.

В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где публично заявил, что находящийся на Донбассе командир чеченского отряда спецназа Апты Алаудинов пережил попытку отравления, совершённую предположительно украинскими диверсантами.

По данным Кадырова, 8 февраля Алаудинов получил письмо, которое было пропитано сильнодействующим ядом, после чего военный был госпитализирован в клинику Москвы.