Минобороны РФ: добровольцы и артиллерия ЮВО освободили Красную Гору в ДНР

В Минобороны России рассказали о переходе населённого пункта Красная Гора под контроль российских военных.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что к 13.02.23 населённый пункт Красная Гора в Донецкой Народной республике является освобождённым российскими войсками и находится под их единоличным контролем.

В Минобороны РФ отметили, что освобождение Красной Горы произошло при успешном взаимодействии российских добровольческих штурмовых отрядов и подразделений артиллеристов из Южного военного округа России.