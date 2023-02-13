Guancha: Украина может исчезнуть после слов Подоляка о России

Комментаторы китайской газеты Guancha уверены в скором исчезновении Украины с карт мира.

13 февраля сотрудник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что украинские войска обязаны добиться победы над Россией на поле боя. Пользователи китайского новостного портала Guancha осудили слова Подоляка, назвав невозможной победу Киева на над Москвой ввиду наличия у последней тысяч ядерных ракет.

Также пользователи сайта Guancha выразили уверенность, что после агрессивных высказываний Михаила Подоляка Украина может исчезнуть как государство.