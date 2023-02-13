Глава МИД Венгрии прилетел в Минск для переговоров о мире в Украине

Глава венгерского внешнеполитического ведомства прибыл в Минск для переговоров о мире в Украине.

Глава Министерство иностранных дел Венгрии Петер Сейярто прибыл в Минск для проведения переговоров и мирном урегулировании конфликта в Украине.

"Война в Украине обостряется. Из-за боевых действий гибнут мирные люди. Человеческие жизни нужно спасать", - написал он комментируя свой визит.

Министр подчеркнул, что надеется на то, что все страны начнут действовать во имя установления мира в Украине.