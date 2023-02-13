Столтенберг: поставки военных самолётов Украине не делают НАТО стороной конфликта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки военных самолётов Украине не делают альянс стороной украинского конфликта.

13 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в официальном пресс-релизе заявил, что поставки истребителей киевскому режиму не делают страны блока НАТО участниками конфликта на Украине.

Столтенберг добавил, что вопрос поставки военных самолётов Украине будет рассмотрен на встрече министров обороны НАТО, которая состоится в период с 14 по 15 февраля в Брюсселе.

Генсек НАТО также отметил, что на данный момент приоритетом в этом вопросе остается поставка Украине не истребителей, а обещанного ранее вооружения, в частности, бронетехники.