Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска одержат победу в спецоперации на Украине.

13 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым обсудил тему борьбы с нацизмом, а также позицию Европы и Соединённых Штатов.

Помимо прочего, Путин с уверенностью заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации обязаны победить и победят в специальной военной операции на Украине, защитив мирное население Донбасса от гнёта киевского режима.