Садось: Польша разочарована десятым пакетом санкций ЕС против России

Посол Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что Варшава разочарована десятым пакетом антироссийских санкций.

13 февраля посол Республики Польша при Европейском союзе Анджей Садось в эфире RMF FM заявил, что официальная Варшава разочарована предварительным проектом десятого пакета санкций ЕС против России.

«Это ниже наших ожиданий», — сказал Садось, выразив недовольство отсутствием санкционных ограничений в отношении Госкорпорации «Росатом» и запрета на импорт российских алмазов.