Таннер: Австрия не будет обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что Вена не намерена обучать бойцов ВСУ управлению немецкими танками Leopard 2.

13 февраля немецкоязычная газета Kurier, со ссылкой на главу Министерства обороны Австрии Клаудию Таннер, сообщила о том, что Вена не будет обучать бойцов Вооружённых сил Украины управлению танками Leopard 2, хотя и готова оказывать Киеву другую помощь, что, по мнению экспертов, является попыткой сохранить нейтралитет страны.

Таннер подчеркнула, что существует «суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов».