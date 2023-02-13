Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские военные скоро ликвидируют иностранных наемников ВСУ
2023-02-13 21:53
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что иностранные наемники, воюющие за ВСУ, будут уничтожены российскими военными.
Он сказал, что в ближайшее время произойдет чистка, и 30 тыс. иностранцев в рядах украинской армии не изменят ситуацию.
По мнению Макгрегора, никакого эффекта не даст и поставка западного оружия украинским военным.
Он уточнил, что на Украине произойдут события, после которых иностранцев в украинской армии не останется.
Опубликовано: Светлана Репина