Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что иностранные наемники, воюющие за ВСУ, будут уничтожены российскими военными.

Он сказал, что в ближайшее время произойдет чистка, и 30 тыс. иностранцев в рядах украинской армии не изменят ситуацию.

По мнению Макгрегора, никакого эффекта не даст и поставка западного оружия украинским военным.

Он уточнил, что на Украине произойдут события, после которых иностранцев в украинской армии не останется.