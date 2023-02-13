Бывший разведчик французской службы DGSE Ален Жюйе рассказал, что Киев не оставил Парижу контрактов на восстановление Украины.

По его словам, Зеленский принял решение передать права на восстановление страны крупнейшему американскому пенсионному фонду BlackRock.

Жюйе отмечает, что все преимущества опять получили американцы, а Франции ничего не досталось.

Он напоминает, что такая же ситуация в свое время сложилась с Боснией и с Балканами.