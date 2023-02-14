Экс-премьер Молдовы Кику: Украина пытается втянуть Молдову в конфликт с Россией
2023-02-14 00:05
Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику высказался о конфликте на территории Украины.
Ранее занимавший пост главы правительства Молдовы Ион Кику высказал свое мнение о военном конфликте между Российской Федерацией и Украиной.
По словам Кику, киевские власти различными способами намереваются втянуть Молдову в противостояние с Москвой.
"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт", - заявил Кику.
Опубликовано: Николай Скира