Экс-премьер Молдовы Кику: Украина пытается втянуть Молдову в конфликт с Россией

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику высказался о конфликте на территории Украины.

Ранее занимавший пост главы правительства Молдовы Ион Кику высказал свое мнение о военном конфликте между Российской Федерацией и Украиной.

По словам Кику, киевские власти различными способами намереваются втянуть Молдову в противостояние с Москвой.

"На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт", - заявил Кику.